В курганской больнице, куда приезжал премьер Мишустин, нашли финансовые нарушения

Курганская больница скорой медицинской помощи, прославившаяся после визита премьер-министра Михаила Мишустина на всю страну, снова в повестке. Покинул свой пост главврач учреждения Сергей Фролов. Об этом стало известно 6 марта. Отметим, в официальной версии департамента здравоохранения региона не называется причина отставки руководителя.

Как стало известно агентству «Новый день» от источника, знакомого с ситуацией, уходу главврача предшествовала аудиторская проверка. Специалисты Счётной палаты нашли нарушения в закупках БСМП. И в первую очередь – выявлено большое число закупок, которые проводятся без конкурса, у единственного поставщика. Следует отметить, что за все торги отвечает специальная контактная служба, созданная в больнице.

Закупки без конкуренции

Согласно акту проверки Счётной палаты (есть в распоряжении редакции – прим.ред.), больница имела право без аукциона закупить товаров только на 17,4 млн рублей. Но по факту сумма закупок без торгов оказалась на 32 млн рублей больше – 49 млн рублей.

Из выводов ревизоров следует, что из-за этого был «нарушен принцип эффективности использования средств», и не было экономии.

Также аудиторы обнаружили, что некоторые закупки больница намеренно дробила, чтобы не поводить аукционы и чтобы не согласовывать их с департаментом здравоохранения. В итоге число закупок до 100 тыс. рублей (с лета 2019 года – до 300 тыс. рублей) многократно превышает разрешенное число.

«Осуществление закупок без учета плана-графика (путем заключения договоров до 100/300 тыс. рублей) свидетельствует о грубом нарушении положений закона № 44-ФЗ и о нарушении принципов открытости, прозрачности и эффективности осуществления закупок»,– поясняется в отчёте СП.

Невыгодная аренда

Аудиторы Счётной палаты также обнаружили, что больница брала в аренду рентгеновский аппарат и автомобиль скорой помощи по цене, за которую эти объекты можно было бы купить. Также в собственности БСМП нашлась неиспользуемая квартира, в которой никто из медиков не проживает.

Зарплаты

Помимо нарушений в закупках и использовании имущества финансовая проверка выявила и нарушения в оплате труда. Например, оклад заведующей аптекой был многократно завышен.

В департаменте здравоохранения Курганской области подтвердили, что в БСПМ проводилась проверка аудиторов. Однако не стали комментировать её, сообщив, что «делать выводы пока рано». Неясно, могла ли проверка стать основанием для отставки главврача или эта ревизия проводилась как раз в преддверии смены руководства.

Исполняющим обязанности главврача больницы скорой медицинской помощи назначен Роман Девятых, который до этого занимал пост заместителя главврача в больнице номер 2.

Курган, Наталья Ефремова

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