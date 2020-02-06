Губернатор Шумков пообещал ремонт больнице, главврач которой радовался критике в соцсетях

Власти Зауралья в 2020 году планируют отремонтировать в Кургане детскую инфекционную больницу и городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Ремонтную кампанию в своем аккаунте в Инстаграм анонсировал глава региона Вадим Шумков.

«В этом году планируем в Кургане отремонтировать детскую инфекционную больницу – было много обращений. Постараемся последовательно решить эту проблему», – написал Шумков.

Курганский губернатор также озвучил планы по ремонту больницы скорой медпомощи. «Хотим в этом году войти в ремонт БСМП, там ситуация аховая. Объем большой, будем работать поэтапно», – отметил глава региона.

Курганский губернатор первый, кто за последние несколько лет признал ситуацию в БСМП «аховой» и обещает ее исправить.

Как сообщал «Новый День», в социальных сетях периодически появлялись фотографии реанимационного отделения БСМП. Горожан возмущают «ужасные условия». Потолки со следами протечек, облупившаяся краска на стенах, ржавые трубы, плинтус, который уже превратился в труху, обшарпанные деревянные окна.

Ранее главный врач БСМП Сергей Фролов заявлял «Новому Дню», что он рад появлению такой информации. «Это очень хорошо», – комментировал летом 2019 года Сергей Фролов, возглавляющий БСМП уже восемь лет. Он рассказал, что отделение реанимации не ремонтировалось с 80-х годов.

«Я сюда, в эту разруху, всех губернаторов водил. Всем показывал. Мы все очень обеспокоены состоянием нашей реанимации», – сообщал Фролов.

Неоднократные заявки медиков о выделении финансирования оставались только заявками. Больница за свой счет уже сделала проект капитального ремонта курганской реанимации. Смета будущих работ по ценам прошлых лет превысила 27 млн рублей.

Курган, служба информации

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