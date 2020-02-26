Мишустин про энерготарифы Курганской области: «мы должны постараться эту проблему каким-то образом закрыть»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, посетивший 25 февраля Курганскую область, дал задание нескольким федеральным ведомствам проанализировать ситуацию с энерготарифами в Зауралье. Премьер-министр отметил, что проверка будет проведена в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, Михаил Мишустин обсудил проблему высоких тарифов на электроэнергию во время заседания Совета по стратегическому развитию региона, где присутствовали представители общественности и губернатор Вадим Шумков.

Председатель правительства отметил, что энерготариф, утвержденный для курганских предпринимателей, намного выше, в том числе если сравнивать стоимость в среднем по России.

«Но здесь есть, конечно, и субъективные, и объективные факторы. В этой теме нам необходимо разобраться детально. Считаю, что ее нужно обсуждать очень серьезно и открыто. Прежде всего – с региональными властями. Я уже дал соответствующее поручение федеральной антимонопольной службе, Минэнерго и Минэкономразвития еще раз проанализировать проблему и подготовить конкретные предложения. А моему заместителю Юрию Ивановичу Борисову обеспечить координацию этой работы и доложить мне по результатам. Я думаю, в ближайшие две недели мы должны прийти к конкретным решениям в этой области и постараться эту проблему каким-то образом закрыть», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Проблема высоких тарифов была поднята курганским губернатором еще в 2019 году. Вадим Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва, которые контролируют практически весь энергокомплекс Зауралья в частности и УрФО в целом.

Курган, Дарья Котова

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