В Курганской области назвали дату праймериз

Курганские единороссы 31 мая проведут праймериз по выборам в Курганскую областную думу. Заявки на участие во внутрипартийном голосовании партийцы смогут подавать со 2 марта по 5 мая. Об этом 26 февраля сообщил секретарь реготделения «ЕР» Евгений Кафеев.

Решение о проведении праймериз было принято сегодня в ходе заседания президиума регионального отделения «ЕР». В 2020 году в области будут проходить выборы в региональную думу, в думу Шадринска. Плюс политическая кампания затронет 23 муниципалитета, где также будут выбирать сельских депутатов.

Напомним, проведение праймериз – обязательная процедура, зафиксированная уставом партии «Единая Россия». «Предварительное голосование – это очень открытый процесс. Мы говорим неоднократно, что кандидаты от партии «Единая Россия» формируются от жителей, от избирателей нашего Зауралья. Того, кого поддержат люди на предварительном голосовании, – того мы и выдвинем кандидатом на выборы в сентябре. Необязательно быть членом партии, это может быть сторонник партии, или человек, разделяющий наши взгляды и идеологию, пользующийся доверием избирателей», – прокомментировал Кафеев.

Курган, Дарья Котова

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