Пресс-служба курганского губернатора признана одной из лучших в стране

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадима Шумкова в общероссийском рейтинге заняла верхние строчки. Эксперты поместили курганцев в раздел «Отличники».

Рейтинг губернаторских пресс-пулов за 2019 – начало 2020 годы составил ресурс политинформации zampolit.com. Исследование посвящено семинару пресс-служб губернаторов и правительств регионов, который пройдет 27-29 февраля в Администрации президента.

Специалистов, отвечающих за имидж регионов, эксперты разделили на несколько групп: «Суперотличники», «Отличники», «Хорошисты», «Троечники», «Двоечники» и «Мертвые души». Пресс-служба курганского губернатора была включена в раздел «Отличники».

«Это те, кто с чувством и с толком, причем очень оперативно, отвечают нам на запросы, но им не очень везет с упоминанием их глав в рейтингах – их регион упоминался на «Бирже» всего 1 или 2 раза в месяц, им просто не везет с упоминанием губернаторов, хотя, с другой стороны, может быть, наоборот везет, если речь идет о негативе. Реакция на информатаки – оперативная и достойная», – уточнили авторы рейтинга.

В раздел «Отличники» попали около 20 регионов РФ, а из пресс-служб, представляющих регионы УрФО, только Курганская область.

Напомним, с октября 2019 года за информационную политику Зауралья отвечает журналист Анастасия Гусарова. Она возглавила департамент внутренней политики. Это новое ведомство в структуре курганского кабмина, созданное осенью минувшего года. Анастасия Гусарова до переезда в Курган из Екатеринбурга работала в крупнеших СМИ УрФО.

Курган, Дарья Котова

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