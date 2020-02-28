В Курганской области в частном бассейне при отеле утонул ребенок

В Кургане в загородной гостинице утонул 8-летний мальчик. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла еще 23 февраля. Ребенок с семьей находился в загородном отеле, где есть подогреваемый уличный бассейн. Следствием установлено, что мальчик утонул утром. «Несмотря на проводимые прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия ребенок скончался на месте происшествия», – добавили в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«К настоящему времени истребована интересующая следствие документация об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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