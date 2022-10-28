Приговор в отношении директора курганского комплекса, где утонул ребёнок, устоял в апелляции

Приговор в отношении директора курганского оздоровительного комплекса, где утонул ребёнок, устоял в апелляции. Бизнесмена оштрафовали, он также должен оплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

Речь идёт о трагедии в гостинично-оздоровительном комплексе «7 и Я».

В надзорной инстанции напоминают обстоятельства ЧП: «В феврале 2020 года в условиях, осложнённых низкой видимостью из-за испарений с поверхности воды в зимний период, бизнесмен предоставлял в открытом термальном бассейне услуги в отсутствие инструктора и медицинского персонала. В результате малолетний ребёнок, не имеющий навыков плаванья и средств для плаванья, оказавшись в глубокой части бассейна погиб».

Директор комплекса (юрлицо ООО «Миг») признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Наталья Ефремова

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