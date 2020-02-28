Курганских маргиналов, жестоко убивших 17-летнего подростка, отправили в тюрьму на 36,5 лет

В Курганской области суд поставил точку в жестоком преступлении, совершенном в августе 2018 года. Подсудимые – трое жителей Варгашинского района, они избили юношу и еще живого скинули в реку с моста.

Как сообщает в пятницу, 28 февраля, СУ СКР по Курганской области, двое участников преступления отправятся в колонию строгого режима в общей сложности на 36,5 лет. Они приговорены к 18,5 и 18 годам заключения соответственно. Их подельник отделался штрафом – 100 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», убийцы – ранее судимые граждане. В день убийства рецидивисты были пьяны. «В ходе ссоры нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также топором и колуном. Затем, еще живого, при помощи пособника на его автомобиле перевезли в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку», – ранее сообщали детали дела в прокуратуре Зауралья.

Родители мальчика объявили его в розыск. Труп подростка был найден спустя несколько дней.

Рецидивисты пытались скрыть следы преступления: они выбросили орудие убийства и сожгли одежду. Как уточняет СУ СКР по Курганской области, в ходе предварительного следствия во время очной ставки один из обвиняемых выхватил из рук следователя процессуальный документ и порвал его на несколько частей.

Уголовное дело было возбуждено по трем статьям УК РФ. Это ст.105 (убийство), ст. 294 (вмешательство в деятельность следователя). Третий участник тяжкого преступления, который помогал перевозить еще живого подростка, был осужден по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Ему удалось избежать тюремного срока.

Ранее силовики отмечали, что обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.02.20

В Курганской области КамАЗ влетел в останову и сбил человека. / В Зауралье ищут подрядчика на ремонт «ужасной» трассы, объединяющей три района. / В Курганской области в частном бассейне при отеле утонул ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»