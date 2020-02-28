Новый статус: знаменитый курганский центр Илизарова стал национальным

На базе курганского центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Илизарова» создан Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии. О возможной смене статуса говорилось еще в декабре 2019 года. Сейчас вопрос решен: вышел приказ Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Это наивысший статус учреждения. Под курацию курганского центра перейдут 27 субъектов. Это три федеральных округа – Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

«Резкой смены курса не произойдет, произойдет лишь укрепление позиций. Сейчас мы приобрели статус де-юре, это поможет Центру стать полноправными законодателями «моды» в сфере травматологии и ортопедии», – отметил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова, доктор медицинских наук Александр Бурцев.

Центр Илизарова вошел в сеть НМИЦ «головной» организацией по профилю «Травматология и ортопедия» в рамках федерального проекта Министерства здравоохранения РФ. «Новый День» сообщал, что новый статус курганский центр, знаменитый на всю страну, получил по решению президиума научного совета федерального Минздрава.

Курган, Дарья Котова

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