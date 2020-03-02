В Кургане отремонтируют центральный рынок и создадут там фермерские мини-производства

В Кургане запланирован ремонт Центрального рынка, также будет благоустроена территория, прилегающая к торговой точке. Об этом курганскому губернатору Вадиму Шумкову заявили собственники рынка.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, в минувшие выходные Вадим Шумов посетил Центральный рынок Кургана в рамках традиционного объезда городских территорий. Планы по реновации главного рынка столицы Зауралья с губернатором обсудили владельцы торгового предприятия – представители ОАО «Курганский центральный рынок».

Как уточняют в облправительстве, после ремонта изменится не только здание рынка, но и прилегающие к нему площади.

«Основная задача – вернуть былую славу этой торговой точке областного центра, создать новые рабочие места и предложить курганцам качественную местную продукцию, сопоставимую по ценам с сетевым сегментом торговли», – уточнили в пресс-службе главы региона.

Шумков отметил, что руководство области готово оказать коммерсантам поддержку. «У нас экологически чистые продукты питания производятся фермерами. Нужно эту продукцию предлагать людям, сделать ее доступнее. Мы готовы оказывать вам необходимую поддержку», – подчеркнул Вадим Шумков, общаясь с владельцами рынка.

Участники встречи отметили, что многие сельхозпроизводители Зауралья не могут перерабатывать свою продукцию, так как не имеют ни мощностей, ни нужной компетентности. Если создать минипроизводства в рамках самого рынка, то курганцам стали бы доступны как свежая молочная продукция, так и копченные деликатесы. Один такой проект уже готов к реализации – это создание минипекарни.

Курган, Михаил Ковальчук

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