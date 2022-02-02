Центральный рынок Кургана увеличил прибыль

Власти Кургана ожидают, что прибыль АО «Курганский центральный рынок» в 2021 году вырастет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 2 февраля 2022 года.

«Финансовые итоги деятельности центрального рынка за 2021 год уже предварительно подведены и радуют. Они лучше, чем в 2020 году, и это при том, что многие площади ещё не сданы в аренду, не приступили к своей работе предприятия общепита», – сообщили в администрации.

Отметим, согласно данных раскрытия, в 2020 году чистая прибыль «Курганский центральный рынок» составила 3 млн 275 тыс. рублей. Доля администрации в указанном предприятии -78,3%. Рынком управляет компания ООО «Новый рынок», в числе учредителей которой бизнесмен и ресторатор Максим Муравский.

Мэрия Кургана сообщает, что на рынке, который сейчас переживает реконструкцию, провели выездное совещание. На месте изменения оценили новый директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Александр Кондратов, директор ООО «Новый рынок» Андрей Фадеичев и Максим Муравский.

В администрации сообщают, что рынок станет более современным и удобным. Там уже появились островные витрины с холодильными камерами.

«Колбасы будут висеть в витринах вертикально, как это принято в европейских магазинах», – рассказал г-н Муравский. Специализированный «остров» предназначается для арендатора из села Темляково Кетовского района, торгующего мясом птицы. На соседних витринах покупателям предложат продукцию Боровской, Чебаркульской, Утятской и других птицефабрик, колбасы собственного производства, мясные полуфабрикаты.

В 2022 году открылся новый рыбный магазин площадью около 180 кв.м. В нём представлены, в том числе, морские деликатесы с Камчатки и из Архангельской области.

На территории рынка также открываются точки общепита. Одна из них – суши-бар. Также готовится к открытию гастромаркет с дровяной печью и угольным грилем, а также фуд-корт.

Напротив фуд-корта будет участок для сезонных и вещевых ярмарок.

По словам г-на Муравского, в январе продолжились работы по замене напольного покрытия первого и второго этажей здания рынка, а также монтаж инженерных систем и систем видеонаблюдения. Также ведётся ремонт в цехе по изготовлению полуфабрикатов «Мясная лавка».

«В параллель с работами по обновлению торгового оборудования и благоустройству второго этажа здания, ведутся ремонтные работы и на первом этаже. На месте устаревших складов, которые последние несколько лет оставались невостребованными, планируется открытие современного цеха по переработке овощей, рассчитанного на переработку 10 тонн продукции в сутки. Завершён монтаж инженерных сетей (полностью обновлена система водоотведения), закуплено новое холодильное оборудование», – рассказал Максим Муравский, которого цитируют в пресс-службе мэрии.

Центральный рынок в 2021 году показывал губернатор Курганской области Вадим Шумков прибывшему с рабочим визитом полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

Курган, Наталья Ефремова

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