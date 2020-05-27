Собственник центрального рынка Кургана рассказал, что сделает с торговой площадкой

Курганский центральный рынок готовится к ремонту и реконструкции, также владелец рынка обещает разработать для главного торгового объекта столицы Зауралья мини бренд-бук. Об этом заявил директор ООО «Новый рынок» – управляющей организации АО Курганский центральный рынок» Андрей Фадеичев.

Как сообщал «Новый День», в марте курганский губернатор Вадим Шумков обсуждал с руководством ОАО «Курганский центральный рынок» необходимость скорейшей реконструкции центрального рынка Кургана. После чего коммерсантами была разработана реконцепция торгового объекта.

Как уточняет мэрия Кургана со ссылкой на Андрея Фадеичева, в рамках реконцепции на объекте уже выполнены демонтаж и монтаж внутреннего и наружного освещения. Сейчас ведется подготовка нулевого этажа под реконструкцию. В дальнейшем там планируется торговля промышленными товарами.

По словам Андрея Фадеичева, в настоящее время заключены проектные договоры на разработку дизайн – концепции и дизайна фирменного стиля торгового объекта и на проведение инженерных изысканий для дальнейшей реконструкции объекта капитального строительства.

«Также будут разработаны мини бренд-бук и проект ремонта фасада здания, который планируется начать следующим этапом», – уточнил он.

Ранее глава региона Шумков подчеркивал, что руководство области готово оказать коммерсантам поддержку. «У нас экологически чистые продукты питания производятся фермерами. Нужно эту продукцию предлагать людям, сделать ее доступнее. Мы готовы оказывать вам необходимую поддержку», – подчеркнул Вадим Шумков, общаясь с владельцами рынка.

В областном правительстве отмечали, что многие сельхозпроизводители Зауралья не могут перерабатывать свою продукцию, так как не имеют ни мощностей, ни нужной компетентности. Если создать минипроизводства в рамках самого рынка, то курганцам стали бы доступны свежая молочная продукция, копченные деликатесы и выпечка.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.05.20

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