В районе Кургана, который посетил премьер-министр Мишустин, построят новую дорогу

В Кургане до конца 2020 года сформируют пакет документов на строительство новой дороги в Заозерном. На сайте госзаупок объявлен тендер на разработку проекта автодороги на ул.Витебского (от ул.Мальцева до пр.Первомайский). Заявки от проектировщиков принимаются до 5 марта.

Как сообщается в материалах закупки, разработка проекта оценивается в 5,8 млн рублей. Пакет документов с уже пройденной госэкспертизой должен быть готов до 25 декабря.

Новая магистральная улица районного значения – это около 800 метров асфальтированной четырехполосной дороги. Строительство начнется от ул. Витебского (дом №6, микрорайон 6а) до пересечения с ул.Мальцева (с организацией перекрестков). Вид строительства – капитальное. Проектом также должна быть предусмотрена перекладка инженерных коммуникаций.

В материалах закупки уточняется, что проект разрабатывается в рамках муниципальной программы «Основные направления благоустройства территории г. Кургана». Средства выделяются из бюджета Курганской области.

Напомним, 25 февраля Курган посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым он осмотрел Заозерный и пообещал помощь самому густонаселенному району столицы Зауралья. Недавно планами комплексного развития Заозерного в своем аккаунте в Инстаграм поделился и сам губернатор Шумков. Отметим, что район Кургана, в котором сейчас проживает около 100 тыс человек, быстро застраивался, но до сих пор не обеспечен необходимлй инфраструктурой. Дорожной, в том числе.

Курган, Дарья Котова

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