Крупный российский ритейлер готов продавать продукты курганских производителей

Более 50 предприятий Курганской области представили свою продукцию российскому холдингу «Магнит». Закупочная сессия с участием курганских производителей и представителей сети супермаркетов прошла в Кургане в рамках проекта «Покупай курганское».

Как сообщает 3 марта пресс-служба губернатора, курганцы презентовали ритейлеру хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, полуфабрикаты и напитки.

«Представители компании «Магнит» оценили потенциал товаропроизводителей Курганской области и возможности расширения ассортимента качественной и натуральной продукции», – отметили в облправительстве. Как сообщал «Новый День», региональный кабмин давно пытается связать курганцев-производителей с крупными торговыми сетями. Речь идет о таких супермаркетах, как «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Монетка» и «Метрополис».

Ранее региональным представителям торговых сетей было предложено рассмотреть возможность организации на своих площадях «торговых островков» и отдельных полок для продукции местных производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Переговоры с ритейлом в том числе связаны с запуском ряда региональных программ, которые в 2019 году разрабатывались для курганских агроинвесторов.

Так, с 2020 года в Курганской области планируют ежегодно создавать по 100 мини-ферм и запустить 5-7 инвестпроектов по строительству свиноферм на 500 голов.

Предпринимателям Зауралья также предлагаются кредиты под 3-5 процентов годовых. Под новую программу развития так называемой малой экономики попадают небольшие инвестпроекты: «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Услуги». Для малого бизнеса зарезервированы 300 млн рублей. Региональные власти предлагают брать под такие производство готовые площадки в индустриальных парках на льготных условиях.

Еще одна новинка для аграриев Зауралья – агростартапы. Программа действует с 2019 года в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Максимальный размер гранта – 3 млн рублей при условии софинансирования не менее 10%.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.03.20

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