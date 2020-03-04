В Курганской области запланирован ремонт сразу четырех набережных

В Курганской области отремонтируют набережные Кургана, Шадринска, Петухово и Катайска. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм. Если благоустройство прибрежной зоны в Кургане началось еще в 2019 году, на что выделено порядка 40 млн рублей, то об остальных проектах стало известно в среду, 4 марта.

«Оч хорошие новости). В Кургане этим годом, как уже говорил, продолжаем строительство набережной, масштабную реконструкцию ЦПКиО, планируем еще обустройство нескольких интересных и знаковых объектов, которые вас приятно удивят», – обратился в жителям области Шумков.

Ремонт набережной в Шадринске глава региона назвал подарком городу. «Также (!) свои небольшие, но комфортные набережные должны получить Петухово и Катайск. – уточнил глава региона и добавил. – Пока все складывается в пользу этого. Но на всякий случай, держим пальцы скрещенными».

Помимо ремонта и реконструкций набережных Шумков в очередной раз подчеркнул, что в Далматово начнется благоустройство центра. Еще в январе губернатор поставил областному кабмину задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков.

«Кроме того, в каждом административном центре будет проводиться благоустройство либо новых площадок, либо начатых в прошлом году», – резюмировал губернатор.

Курган, Дарья Котова

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