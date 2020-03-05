Будут нервировать курганцев ураном: «навальнята» готовят провокацию против правительства

Активисты курганского штаба Навального анонсировали в соцсетях выпуск фильма про опасную добычу урана в Курганской области. Источники «Нового Дня», близкие к авторам будущего триллера, рассказали, зачем «навальнята» взялись за съемки и как планируют нервировать курганцев.

Представитель команды Навального в Курганской области – Алексей Шварц, накануне разместил на личных страницах в соцсетях информацию о съемках «антиуранового фильма». «Кадр с съемок первого видео про опасную добычу урана. 9 часов шла съемка из-за быстрой разрядки нашей камеры», – написал Алексей Шварц.

Соратники автора фильма на условиях анонимности сообщили «Новому Дню», что скоро ролики по согласованию с головным штабом Алексея Навального заполонят социальные сети.

«Набор страшилок прежний: мы все умрем, во всем виноват курганский губернатор Шумков, плюс грандиозный раздув темы детской онкологии. В общем, заезженные аргументы, обычный экологический экстремизм. Ну, и коммунисты, конечно, на подхвате, они тоже пошумят. Про бюджет акции ничего не знаю, но вроде никто не жаловался », – поделился собеседник агентства.

Впрочем, в то, что «навальнята» будут пугать курганцев с помощью «заезженных аргументов», верится с трудом. Практика показала, что этот метод начал сбоить: демонстраций нет, на антиурановые акции ходят, в основном, коммунисты. А проводимые «навальнятами» акции протеста собирают не более 10-20 человек. Да и население порядком устало от темы всеобщего вымирания от радиации.

К тому же иследования о добыче урана в Зауралье, как и заключения экспертов, от населения не скрываются и находятся в открытом доступе. В буквальном смысле – это уже тонны документов, экспертиз и заключений, с которыми может ознакомиться любой из рядовых граждан.

Напомним, в Курганской области компания «Далур» уже несколько лет разрабатывает урановые месторождения в Далматовском, Звериноголовском, Шумихинском районах.

Все работы проводятся под непрерывным контролем Ростехадзора, ФГБУ «Гидроспецгеология», Росприроднадзора и Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Все замеры, которых уже не сосчитать, показывают, что естественный радиационный фон на разрабатываемых месторождениях не превышает 0,10 мкЗв/час, что соответствует норме.

Саму компанию «Далур» даже ярые противники добычи урана в Зауралье объективно не могут обвинить в закрытости. Информация о каждом этапе работ (даже только запланированных) подробно и с предоставлением документов транслируется «Далуром» в открытых источниках, включая соцсети.

Сомнения есть и с использованием «навальнятами» темы роста онкологических заболеваний у детей. Ранее в СМИ распространялась информация, что рост раковых болезней среди детей составляет в регионе 26%.

Главный врач Курганской областной детской больницы им. Красного креста Наталья Максимова уже публично объясняла, откуда взялись такие цифры и почему они не соответствуют действительности.

Рост был связан со статистикой по госпитализации. «Число госпитализированных не имеет прямого отношения к показателю первичной заболеваемости. Один человек с онкопатологией может быть госпитализирован в медучреждение до 10 раз в год, поскольку получает поддерживающее лечение», – уточняла главный врач.

В 2018 году в Курганской области насчитывалось 25 детей с онкопатологией, в 2019 году эта цифра выросла до 27 человек. Но показатель заболеваемости, по оперативным данным, остался прежним – 13,8 на 100 тыс. детского населения. Российский показатель – 13,23 на 100 тыс. детей.

В пресс-службе курганского губернатора на запрос «Нового Дня» сообщили, что не будут комментировать возможно готовящиеся провокации против главы региона.

«Если у жителей Курганской области, либо представителей общественных организаций, инициативных групп есть конкретные вопросы, связанные с деятельностью компании «Далур», то профильные ведомства областного правительства никогда не отказывали в получении информации», – заявили в пресс-службе курганского губернатора.

Представители администраций районов, на чьих территориях ведется разработка месторождений, со скепсисом отнеслись к планам штаба Навального вернуться к теме «мы все умрем».

Сразу несколько районных чиновников отметили, что в последние годы число обращений от жителей территорий, связанных с темой урана, резко сократилось.

«Прозападные активисты, это я про структуру Навального, знают о тщательном надзоре за каждым этапом работ при разведке и разработке месторождений. Хотят хайпануть – нет возражений. Их задача – вызвать недовольство зауральцев. Цель проста – нет добычи урана, нет сильного ядерного щита, нет сильного государства. А для коммунистов – это легкий путь поддерживать активность партии в регионе», – поделился своим мнением глава одного из «урановых» районов на условиях анонимности.

Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков во время своего дебютного эфира в соцсетях получил от курганцев лишь 20 вопросов про уран.

«Прямо урановый шлейф навис над Курганской областью. Я много общался с экспертами и представителями госкорпорации «Росатом», с компанией, которая с «Росатомом» никак не связана. Хотя что такое «Росатом»? Это госкорпорация, то есть, по сути, это государство. Если не добывать сырье, то нам нечем будет защищаться, и это вопрос безопасности.

Второе. Сегодня Швеция, Канада, Швейцария, США добывает такое же сырье точно таким же путем – методом подземного выщелачивания, и на меньших глубинах, чем в Курганской области. Третье. Говорят, что кто-то от этого заболеет или умрет. Тогда давайте замерять радиационный фон. Мы меряем каждую неделю в том числе через лабораторию и гидромет, делаем заборы воды, почвы, воздуха – гамма-фон в норме. Данная тема абсолютно открыта.

Я – губернатор. Я заинтересован в том, чтобы на этой земле было безопасно. Я здесь родился. Здесь более 350 лет проживали мои предки. Я их знаю по именам. Почему же я должен дать кому-то отравить эту территорию? Вопрос закрыт», – таким тогда был ответ Шумкова.

Курган, Дарья Котова

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