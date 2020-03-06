В Зауралье глава района после «пьяного» ДТП ушел в отставку

Глава Шадринского района Владимир Осокин освободил свой пост. Официально отставку 60-летнего Осокина сегодня примут районные депутаты, заседание думы начнется через час. На самом деле вопрос с уходом главы уже решен. Источники сообщают, что чиновник накануне вывез личные вещи из рабочего кабинета.

Владимир Осокин избирался главой Шадринского района четыре раза подряд. Карьеру муниципального служащего начал в 1998 году – был назначен первым заместителем главы администрации Шадринского района.

20 февраля 2020 года Владимир Осокин добровольно написал заявление об отставке. Его спешный уход связывают с ДТП, которое произошло 19 февраля. Машина Осокина врезалась в мусоровоз. Главе района даже понадобилась медицинская помощь. Официально информация нигде не подтверждается, но в крови Осокина был обнаружен алкоголь.

Шадринский район, Курган, Дарья Котова

Шадринский район, Курган. Другие новости 06.03.20

В Кургане на парковке массово горели пассажирские ПАЗики. / Будут нервировать курганцев ураном: «навальнята» готовят провокацию против правительства. / Силовики уточнили, как был ограблен депутат-единоросс из Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»