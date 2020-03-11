Загрузка новых авиарейсов из Кургана выросла на десятки процентов

Загрузка новых рейсов из курганского аэропорта в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Москву за два месяца выросла на десятки процентов. Перевезено более 4,6 тыс пассажиров, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

В столицу ХМАО – Ханты-Мансийск, а также в Сургут авиакомпания «ЮТэйр» начала летать из Кургана с 12 января. Всего за два месяца загрузка рейсов в этих направлениях выросла соответственно с 55% до 67% и с 32% и 56%. Перевезено более 1,6 тысячи пассажиров.

Самым востребованным направлением остается Москва. Напомним, до 1 февраля Курган со столицей страны связывал единственный авиарейс, который обслуживала АК «ЮТэйр». По настоянию губернатора Вадима Шумкова появился второй ежедневный московский рейс (Курган-Москва (Шереметьево) авиакомпаний «Икар» и «Северный Ветер».

Из курганского аэропорта до столицы России можно приобрести билеты, стоимость которых начинается от 1800 рублей в одном направлении. Перевезено более 3 тысяч пассажиров, а загрузка рейсов достигала 85%.

Как сообщал «Новый День», в марте губернатор Шумков анонсировал, что уже в летнем расписании авиаторов могут появиться новые направления из Кургана. Сейчас обсуждается возможность расширить сетку полетов тремя рейсами. Это полеты в Санкт-Петербург, а также на юг – Сочи, и на север – Новый Уренгой. Вопрос находится в стадии обсуждения и проработки.

Сейчас в аэропорту Кургана, как сообщал «Новый День», идет ремонт и реконструкция. Реновацию аэропорта поддержали Росавиация, полпредство УрФО, а также собственники аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.03.20

В Зауралье начинается суд над vip-браконьерами, которые стреляли по беременным косулям. / Курганский губернатор Шумков сделал важное заявление о непонятных людях и «крышевании». / Курганский губернатор Шумков пообещал региону перезагрузку ЖКХ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»