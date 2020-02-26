В аэропорту Кургана планируют запустить еще три рейса: Питер, Сочи, Новый Уренгой

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уже в летнем расписании авиаторов могут появиться три новых рейса из Кургана. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Инстаграм.

«С начала года уже введено три новых рейса. Обсуждается возможность введения нескольких дополнительных рейсов весной-летом 2020», – анонсировал Шумков, но при этом не уточнил, о каких новых направлениях идет речь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора Курганской области, сейчас обсуждается возможность расширить сетку полетов тремя рейсами. Это полеты в Санкт-Петербург, а также на юг – Сочи, и на север – Новый Уренгой. Вопрос находится в стадии обсуждения и проработки.

Еще недавно аэропорт Кургана обслуживал один-единственный московский рейс, который выполняла авиакомпания «ЮТейр».

В конце 2019 года стало известно о запуске долгожданного второго рейса в столицу. И с 1 февраля аэропорт начал обслуживать нового перевозчика: авиакомпании «Икар» и «Северный Ветер» открыли ежедневный рейс Москва (Шереметьево) – Курган.

Рейс обслуживается авиакомпанией «Икар» на воздушных судах Embraer Е190, которые резервирует «Северный Ветер».

Помимо этого «ЮТэйр» запустил из Кургана два субсидируемых рейса в Ханты-Мансийский автономный округ. С января 2020 года перевозчик начал летать два раза в неделю в Сургут и раз в неделю в столицу ХМАО – Ханты-Мансийск.

Полеты выполняются на воздушных судах АTR 72 500 вместимостью 70 пассажирских кресел. Стоимость билетов на субсидируемые рейсы составляет 5 тыс рублей в Сургут и на тысячу рублей меньше стоит билет в Ханты-Мансийск.

Сейчас в аэропорту Кургана, как сообщал «Новый День», идет ремонт и реконструкция. Реновацию аэропорта поддержали Росавиация, полпредство УрФО, а также собственники аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз».

«Уже идет внутренний ремонт. Летом начнется ремонт и замена наружных конструкций и благоустройство. В течение года с аэропортом произойдут очень хорошие изменения, учитывающие растущие потребности нашего воздушного узла, ваши запросы на комфорт и интересы маломобильных групп граждан. Вам понравится», – написал 26 февраля в Инстаграм губернатор Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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