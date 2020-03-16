«Водный союз» оставил целый микрорайон в Кургане без воды

В Кургане в понедельник, 16 марта, произошла крупная коммунальная авария. Без воды на ночь остались жители микрорайона Заозерный, а также дома и учреждения, располагающиеся по левой стороне микрорайона Рябково.

Причиной, по информации компании «Водный Союз», стала авария на насосной станции в Заозерном микрорайоне. «Для устранения аварийной ситуации требуется полное опорожнение резервуаров», – заявили в компании.

Как сообщили в мэрии Кургана, на место аварии выезжали глава города Андрей Потапов, его первый заместитель Андрей Жижин и специалисты департамента ЖКХ. В мэрии добавили, что работы по устранению аварийной ситуации будут продолжаться до семи утра 17 марта.

«Контроль за работой по устранению аварии и подачей водоснабжения осуществляет департамент ЖКХ. Департаменту социальной политики администрации Кургана поручено дополнительно довести информацию о режиме работы дошкольных учреждений до родителей», – говорится в сообщении мэрии.

Отметим, это уже вторая кризисная ситуация на сетях «Водного союза» за последний месяц – напомним, авария также случилась накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина в Курган. Пришлось срочно менять маршрут визита федерального чиновника в связи с тем, что перекопаной оказалась улица на гостевом маршруте.

Напомним, компания «Водный союз» контролируется бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, которые также владеют энергетическим комплексом Курганской области.

Курган, Наталья Ефремова

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