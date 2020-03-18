Губернатор Шумков отправит в Москву заявку на создание в Зауралье особой экономической зоны

Курганская область готовится в мае отправить заявку главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову на создание в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). Площадкой ОЭЗ, считают региональные власти, может стать база «Курганмашзавода».

Как сообщают «Известия», инициатива курганского кабмина уже получила поддержку федерального ведомства. В августе 2019 года готовность поддержать создание ОЭЗ в регионе выразил и президент Владимир Путин.

Создание ОЭЗ на базе ПАО «Курганмашзавода» оценивается в 419 млн рублей и предполагает создание более 2,7 тыс новых рабочих мест. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) ожидается на уровне 14,8 млрд рублей.

В России ОЭЗ создаются с 2005 года. Решение о создании особой зоны утверждается только российским правительством и исключительно на основе заявок, сформированных регионами. В стране функционируют 26 ОЭЗ, включая 10 промышленно-производственных и шесть технико-внедренческих. Резиденты ОЭЗ получают ряд льгот и преференций.

Как сообщал «Новый День», Курганская область по решению федералов запускает индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития на 2020-2024 годы (ИПСЭР). Документ программы 25 февраля был одобрен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во время его визита в Курган. До 2024 года область получит 5 млрд рублей из федерального бюдета.

Один из пунктов программы касался именно создания в Зауралье особой экономической зоны. Средства в рамках ИПСЭР также направят на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. На поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов.

«Основная цель разработки такого документа – вывести регион из негативного социально-экономического развития, из «зоны бедности». А также – создавать новые точки роста», – прокомментировал Михаил Мишустин.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что программа является действенным инструментом для преодоления стагнации и сравнил её с удочкой из знаменитой пословицы.

«Цели очень амбициозны, более того, они понятны людям. Это не абстрактные показатели, а конкретные вещи, которые касаются каждой семьи региона области – увеличение доходов, сокращение безработицы, сокращение бедности. Со своей стороны даём обязательство работать и благодарим правительство РФ за поддержку Курганской области», – сказал Вадим Шумков.

Курганская область уже своими силами начала реализацию нескольких мер, которые заложены в программе. В 2019 году в регионе появились индустриальные парки, введены новые меры поддержки бизнеса.

Курган, Дарья Котова

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