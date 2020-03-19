Губернатор Шумков назвал дату прямого эфира и собирает вопросы от курганцев

Курганский губернатор Вадим Шумков 21 марта выйдет в прямой эфир и в онлайн режиме ответит на вопросы курганцев. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба губернатора.

Эфир с участием главы региона пройдет в рамках программы ГТРК «Курган» «Вести Зауралье». Трансляция пройдет на канале «Россия 1» с 8:00 до 8:35.

Вопросы для Шумкова можно оставить на сайте регионального правительства (через форму «задай вопрос губернатору»), дозвониться до главы региона во время эфира. Также после эфира в течение получаса вопросы жителей области по телефону будут принимать специалисты общественной приемной губернатора.

Пресс-служба облправительства уточняет, что ключевой темой эфира станет коронавирус. «Проблема широко обсуждается в СМИ, социальных сетях и обрастает слухами. Во время прямого эфира жители Курганской области смогут из первых уст услышать ответы на вопросы, которые их волнуют. Вадим Шумков расскажет о мерах, которые предпринимаются, чтобы не допустить завоза и распространения на территории региона коронавирусной инфекции», – отметили в пресс-службе.

Помимо этого Шумков прокомментирует индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Также телезрители узнают, какие новые меры поддержки по строительству и приобретению жилья, старта и развития бизнеса и фермерских хозяйств запустили в рамках проекта «Курганская область зовет!».

Напомним, в ноябре 2019 года Вадим Шумков выходил на прямую связь с курганцами. Тогда это был многочасовой эфир в социальных сетях. От населения области Шумкову поступило более 3 тыс вопросов.

Курган, Дарья Котова

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