В Курганской области после первого случая коронавируса медики оценили готовность региона к COVID-19

Глава депздрава Курганской области Лариса Кокорина прокомментировала первый случай зарегистрированной в регионе коронавирусной инфекции. Также она оценила готовность курганских медиков к работе в условиях COVID-19 и назвала больницу, куда будут госпитализироваться пациенты с коронавирусной инфекцией, либо подозрением на нее.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области 21 марта был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19. Это девочка, которая с семьей вернулась из Испании.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина, у ребенка своевременно были взяты анализы, все лица, контактировавшие с заболевшей, установлены. Семья госпитализирована в Курганскую областную инфекционную больницу. По оценке Ларисы Кокориной, клинических симптомов у юной пациентки нет.

На сайте регионального правительства оперативно появился видео ролик, в котором глава регионального департамена здравоохранения Лариса Кокорина оценила ситуацию.

По словам главы ведомства, курганские медики готовы к работе в условиях наличия коронавирусной инфекции. Главной площадкой станет Курганская областная инфекционная больница, которая может принять до 170 пациентов. В медучреждении 20 боксов, также есть полубоксированные палаты.

«Мы определилил маршрутизацию пациентов, сюда – в инфекционную больницу, будут направляться лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией, те, у кого был контакт, у кого есть симптомы. Пациенты с инфекционными заболеваниями других форм будут распределяться в другие медучреждения», – уточнила Лариса Кокорина.

На сегодняшний день в распоряжении курганских медиков 50 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Дополнительно закуплено еще семь аппаратов ИВЛ. Больницы в необходимом количестве снабжены дефибреляторами и пульсоксиметрами (аппарат, измеряющий насыщение организма кислородом).

«Проработаны все инструкции и необходимо отметить, что данный комплекс мер еждневно прорабатывается с учетом изменений», – добавила Лариса Кокорина и в очередной раз попросила жителей области соблюдать правила гигиены и личной профилактики .

На 21 марта в Курганской области был зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, 32 человека – конактных.

Как сообщил 21 марта курганский губернатр Вадим Шумков, заболевшая девочка вернулась из Испании, где она отдыхала с семьей. По прибытию вся семья находилась на домашней изоляции в частном доме. Сейчас курганцы находятся под наблюдением врачей. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный.

«Пожалуйста, соблюдайте рекомендации медиков. Ещё раз – не надо выезжать за границу и без нужды за пределы региона. Мойте руки, постарайтесь не посещать места массового скопления людей. Если все же вернулись из заграничной поездки – уйдите на двухнедельный карантин, не рискуйте своим и чужим здоровьем», – написал глава региона Шумков в своем аккаунте в Инстаграм.

Губернатор призвал обращаться на телефоны горячей линии при возникновении любых вопросов: в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 46-16-65. И круглосуточно – по телефону 25-03-03.

Курган, Дарья Котова

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