Создали ОПГ: силовики прокомментировали арест верхушки УМВД Курганской области

Следователи СУ СКР по Курганской области официально подтвердили задержание высокопоставленных силовиков регионального УМВД. Задержанных – пять человек. Как и сообщал «Новый День» со ссылкой на свои источники, дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сообща подозреваемые похитили не менее 27 млн рублей. Это бюджетные средства, которые поступали на зарплату сотрудникам полиции.

Региональный следком подтвердил, что в числе задержанных заместитель начальника УМВД России о Курганкой области. Это 50-летний Андрей Шамин. Также под следствием начальник МО МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев, главный бухгалтер указанного отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера.

«В ходе следствия установлено, что в период с 2012 года по февраль 2020 года один из обвиняемых, занимая должности начальника ОМВД России по г.Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой высокопоставленной должности, организовал и возглавил преступную группу с целью хищения путем мошенничества денежных средств из начисляемых денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский». В состав преступной группы входили начальник МО МВД России «Шадринский» УМВД России по Курганской области, главный бухгалтер, бухгалтеры этого же отдела, а также иные неустановленные лица», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Группа курганских полицейских, объединившись в организованную преступную группу (ОПГ), по данным следствия, присваивала деньги с помощью фиктивных платежных ведомостей.

«В эти ведомости вносили заведомо ложные сведения о размерах денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, либо не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали. Похищенные таким образом денежные средства распределялись между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе», – добавили в следкоме.

Участникам ОПГ предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Сумма похищенных средств – не менее 27 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Курганской области, сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, уже отстранены от исполнения своих обязанностей. «В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера», – добавили в региональном полицейском главке.

Дело курирует ФСБ и служба собственной безопасности УМВД. В Следкоме Зауралья отметили, что следствие ходатайствует о заключении членов ОПГ под стражу. В рамках дела в УМВД, а также в шадринской полиции прошли обыски. Также принимаются меры к установлению и аресту имущества обвиняемых и их родственников.

50-летний Андрей Шамин родился в Шадринске, в органах работает с 1993 года. Начинал с должности инспектора, с 2008 по 2017 годы был начальником МВД России по городу Шадринску. В Курган на повышение был переведен в июле 2017 год – занял пост заместителя начальника УМВД России по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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