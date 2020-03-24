В Зауралье водитель опять протащил инспектора ГИБДД по дороге, на этот раз за рулем был подросток

В Курганской области в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Молодой человек протащил инспектора ГИБДД на движущемся автомобиле.

Инцидент произошел 17 марта в городе Куртамыш. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, автомобиль, в котором ехали подростки, пытались остановить сотрудники ГИБДД. Молодой водитель-нарушитель на требование остановить машину не реагировал и тогда патруль заблокировал дорогу.

«В момент, когда инспектор попытался отстранить водителя от управления транспортным средством, обвиняемый включил заднюю скорость и совершил резкий разворот автомобиля, протащив инспектора за движущимся автомобилем не менее 20 метров», – уточнили в региональном Следкоме.

Сотрудник ГИБДД получил травмы – у него рана правой кисти и перелом правой плечевой кости. Сам несовершеннолетний водитель с места ДТП сбежал.

«В ходе следствия подросток был задержан, после чего передан под присмотр родителей. В ходе допроса он свою вину в указанном преступлении полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СУ СКР по Курганской области. Дело возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В суд Кургана на днях было передано аналогичное дело. В феврале 39-летний пьяный водитель в столице Зауралья тоже удирал от патрульной машины. А когда инспекторы остановили водителя, он протащил сотрудника ГИБДД.

«Злоумышленник отказался выходить из машины и, видя, что сотрудник, удерживаясь одной рукой за руль, второй рукой пытался вытащить ключи из замка зажигания, протащил его на движущемся автомобиле не менее 20 метров», – уточняли ранее следователи.

Когда инспектор роты ДПС упал, курганец попытался уйти от погони, но далеко не уехал – врезался в дерево. Житель Кургана сейчас ждет суда.

Курган, Дарья Котова

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