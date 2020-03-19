В Кургане в суд передано дело водителя, который протащил инспектора ГИБДД по дороге

В Кургане закончено следствие по резонансному делу – 39-летний пьяный водитель на своей машине протащил по дороге инспектора ГИБДД. Дело передано в суд. Курганец полностью признал свою вину.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 9 февраля. Сотрудники роты ДПС пытались остановить в Кургане автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

«Злоумышленник отказался выходить из машины и, видя, что сотрудник, удерживаясь одной рукой за руль, второй рукой пытался вытащить ключи из замка зажигания автомобиля, протащил его на движущемся автомобиле не менее 20 метров, создавая реальную опасность для жизни и здоровья инспектора ДПС, тем самым причинил ему телесные повреждения», – уточняет Следком Курганской области.

Когда инспектор роты ДПС упал, курганец попытался уйти от погони, но далеко не уехал – врезался в дерево.

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статья УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом 39-летний житель Кургана имеет судимость за нарушения правил дорожного движения. Его уже ловили пьяным за рулем.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.03.20

Губернатор Шумков назвал дату прямого эфира и собирает вопросы от курганцев. / Паника и надежда на авось – недопустимы: губернатор Шумков обратился к курганцам. / В курганской епархии приготовились к коронавирусу и просят чихающих не заходить в церковь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»