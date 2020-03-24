В Курганской области рассказали, каким будет новый лес «75 лет Победы»

В Курганской области для нового леса в виде надписи «75 лет Победы» понадобится более 10 тыс саженцев. Об этом 24 марта сообщил директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов. Идея высадить в Курганской области лес Победы в честь ветеранов войны принадлежит возглавляемому Саркисовым департаменту.

«Мы предложили отметить празднование 75-летия Победы путем создания живого памятника природы – сосен, высаженных в виде надписи. Еще это называют геоглиф», – уточнил Саркисов. Проект потребует более 10 тыс саженцев. Общая протяженность надписи составит 450 метров. При этом размер самих букв будет – 25 метров в ширину и 50 метров в длину. Таким образом, надпись будет хорошо просматриваться на космоснимках, когда через 10 лет сосны превратятся в молодой лес.

Правительство Курганской области приглашает жителей присоединиться к акции. «И мы вместе оставим живую память о том, как мы чтим и уважаем ветеранов Великой Отечественной войны, бережно храним память о своих родных и близких», – добавил Андрей Саркисов.

Зарегистрироваться можно на сайте департамента природных ресурсов. При регистрации курганцам предлагают рассказать краткую историю о том ветеране войны, которому посвящается высаженное дерево.

«Участники акции получат электронные номерные сертификаты, в которых будут указаны координаты посаженных деревьев. Все собранные истории о наших земляках, героях Великой Отечественной войны, будут бережно сохраняться в фондах музея леса», – резюмировал глава ведомства.

Необходимый инвентарь, как и саженцы сосен, будут выдаваться на месте мемориальной акции, о точной дате проведения которой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды проинформирует дополнительно.

Как ранее сообщал «Новый День», надпись «75 лет Победы» будет заложена в мае 2020 года на территории лесного фона в Кетовском районе (примерно в 6 км от Кургана).

Курган, Дарья Котова

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