В Кургане назвали даты общегородского субботника: если не помешает COVID-19, то уборка продлится три дня

Мэрия Кургана назвала даты общегородского субботника – 23,24 и 25 апреля. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

В мэрии столицы Зауралья уточняют, что к уборке города должны подключиться все управляющие компании и ТСЖ. «Присоединиться к наведению чистоты рекомендовано и руководителям всех предприятий и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности, а также собственникам индивидуальных жилых домов», – добавили в мэрии Кургана.

В порядок будут приводиться общегородские территории, парки, скверы, дворы, дороги и площадки. Как сообщал «Новый День», с марта МУП «Специализированное дорожное предприятие» с мылом моет городские остановки.

За организацию общегородского субботника в Кургане отвечает департамент развития городского хозяйства. Другое ведомство – департамент ЖКХ, несет ответственность за то, как будут убраны придомовые территории многоквартирных домов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Кургана, даты субботника могут быть скорректированы – все зависит от ситуации с коронавирусом. Напомним, в Курганской области из-за пандемии нового вируса действует режим повышенной готовности.

Курган, Дарья Котова

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