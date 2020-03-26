В Зауралье объяснили, как будут работать детские сады во время каникул из-за COVID-19

В Курганской области с 28 марта по 5 апреля продлеваются школьные каникулы, частично закрываются детские сады, отменяются занятия в вузах и сузах. Об этом 26 марта сообщает региональный оперативный штаб. Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, в регионе для дошкольников, чьи родители в указанный срок будут работать, в детских садах при необходимости создадут малокомплектные дежурные группы.

Сейчас опрашиваются родители и формируются списки детей, которым придется посещать детский сад во время длительных выходных. «Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПин и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров», – уточнили в региональном департаменте образования и науки.

С 6 апреля образовательные учреждения Курганской области начнут работать в режиме дистанционного обучения. И такие меры продлятся до особого распоряжения.

На недельные каникулы россияне уходят по решению президента страны Владимира Путина. 25 марта глава государства выступил с обращением к нации. Чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции, следующую неделю Путин объявил нерабочей. Заработная палата будет сохранена. «Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», – уточнил он.

При этом все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. «Самое безопасное сейчас – побыть дома», – подчеркнул Путин, пояснив, что в противном случае ближайшим будущим России станет то, что сейчас происходит в Европе.

На территории Курганской области зафиксирован один случай COVID-19. Коронавирус был подтвержден у девочки, которая отдыхала с родителями в Испании. Вся семья госпитализирована. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Курган, Дарья Котова

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