В Зауралье арендатор леса скрыл налогов на десятки миллионов рублей, вмешалась ФСБ

В Курганской области руководство ООО «Юргамышский леспромхоз» подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 36 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает 26 марта СУ СКР по Курганской области.

Фигурантами дела стали учредитель ООО «Юргамышский леспромхоз», директор и главный бухгалтер. По данным следствия, подозреваемые вступили в сговор и более 3 лет (с января 2015 по апрель 2018 года) скрывали доходы предприятия.

«Систематически вносили заведомо недостоверные заниженные сведения в налоговые декларации о суммах фактически полученных доходов за указанный период, а также скрывали от налогового органа информацию об имеющихся филиалах данного ООО», – уточнили в региональном Следкоме и добавили, что лесовики не доплатили налогов на прибыль и на добавленную стоимость на сумму более 36 млн рублей. Что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Основным видом деятельности данного предприятия является лесозаготовка.

Дело было возбуждено по материалам, поступившим следователям от УФСБ. По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, изъята документация, которая имеет значение для следствия.

«Также в ходе проведенных обысков изъяты денежные средства, принадлежащие подозреваемым, на общую сумму не менее 12 миллионов рублей», – резюмировали в СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», арендаторы лесов в Зауралье накопили огромные долги, сумма превышает 20 млн рублей. Как ранее пояснял «Новому Дню» глава регионального департамента природных ресурсов Андрей Саркисов, долги перед бюджетом копились много лет. Только сейчас, когда в области сменился губернатор и обновился региональный кабмин, началась работа по взысканию недоимки. При этом Саркисов прогнозирует, что часть средств взыскать с арендаторов уже невозможно.

«Больше половины от этой суммы – это «мертвая» задолженность, которая числится за некоторыми предприятиями с 2011 года», – уточнил Саркисов. Главный должник – ООО «ПКФ «Лес». Общество почти десять лет назад получило лесхоз на особых условиях в Шатровском районе.

Курган, Дарья Котова

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