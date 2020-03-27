В Курганской области составлен список тех, кому из-за коронавируса запрещено работать до 5 апреля

Правительство Курганской области озвучило список субъектов, которым предписано остановить работу во время недельных каникул – с 28 марта по 5 апреля.

Как сообщают оперативный штаб региона и пресс-служба губернатора Вадима Шумкова, на неделю приостанавливается работа практических всех бытовых предприятий, подразумевающих скопление людей.

Общепит. Кафе, бары и рестораны работать не могут. Об усеченной работе общепита в правительстве региона сообщили отдельно: кафе и рестораны могут работать в режиме доставки заказов. Ограничение не распространяется на столовые предприятий – они останутся открытыми.

Магазины и аптеки. Магазины в ограничительный период работать не будут. Исключением станут продуктовые магазины и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости (антисептики, салфетки, мыло, зубная паста, туалетная бумага, порошок, спички, шампунь).

Открытыми также станутся аптеки и автозаправки. Торговые точки могут перейти в режим дистанционной торговли.

ТРЦ. Прекращают на неделю работу торговые центры (магазины продуктов, расположенные в ТРЦ, могут остаться открытыми).

Спорт, салоны красоты, бани. Ограничение также коснётся салонов красоты, массажных салонов, закроются сауны и бани. Прекратят работу фитнес-центры.

Стоматология. На неделю прекратят работу стоматологии. Правда, попасть к зубному можно будет с острой болью.

Бары. Развлекательные заведения также на неделю будут на карантине – ограничение коснётся клубов, баров, игровых центров. Также вводится запрет на курение кальянов – не только в специализированных заведениях, но и в целом в сети заведений общепита.

«Правительство РФ рекомендовало продолжить работу предприятиям ЖКХ, опасным производствам, предприятиям в сфере атомной энергетики, компаниям в сфере АПК, которые заняты на весенних полевых работах. Также не запрещено работать гостиницам. Кроме того, в рекомендациях правительства РФ указано, что продолжить деятельность могут те, кто производит продукты питания, транспортники, нефтяники и чиновники разных уровней», – сообщается в обращении регионального кабмина.

26 марта губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с обращением к жителям региона и попросил неукоснительно соблюдать все ограничительные меры. «Вероятно, кому-то такие меры могут показаться избыточными. Друзья, оперативный штаб региона принял эти решения, учитывая опыт других государств и городов России. К сожалению, риски очень велики. И надо по максимуму предотвратить и затормозить расползание угрозы, дать время и медикам, и самим гражданам на то, чтобы подготовиться к ее отражению. Потом просто может быть поздно. Потом может и не быть. Поэтому нужно строго соблюдать правила», – обратился у курганцам Шумков. И он настоятельно просит каждого жителя области отказаться от позиции: «что это где-то далеко, что это не для нас».

Шумков попросил пожилых людей не покидать сейчас свои дома – все, что необходимо пожилым людям, им доставят соцработники и активисты, которые добровольно предлагают свою помощь. Школьникам сейчас также рекомендованы посидеть дома. Детские сады будут работать частично: в них будут организованы дежурные группы.

Напомним, о введении обязательных недельных каникул – с 28 марта по 5 апреля, на территории России заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

Курган, Дарья Котова

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