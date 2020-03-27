Курганские медики из-за COVID-19 готовят дополнительный инфекционный госпиталь

В Кургане на базе городской больницы №2 готовят дополнительный инфекционный госпиталь. Он может быть развернут в случае необходимости, об этом сообщает оперативный региональный штаб. До этого момента под коронавирус была отдана инфекционная больница.

В пятницу, 27 марта, горбольницу №2 посетил курганский губернатор Вадим Шумков. Глава регионального депздрава Лариса Кокорина напомнила, что на базе инфекционной больницы в Кургане развернуто 153 койки для коронавирусных больных. В распоряжении медиков 57 аппаратов ИВЛ. «Ожидается поставка ещё трёх, прорабатывается дальнейшая закупка дополнительных аппаратов. Площади курганской больницы №2 при необходимости позволяют развернуть ещё 260 коек», – прокомментировала Кокорина.

Шумков поручил детально проработать вопросы по подготовке дополнительного госпиталя. Это, в том чисе, маршрутизация пациентов, укомплектовка штата, обеспечение медперсонала спецодеждой и дезинфекционными средствами.

По данным на 27 марта в Курганской области по-прежнему официально зарегистрирован только один случай заболевания коронавирусом.

Зауралье, как и вся страна, готовится к недельным выходным – с 28 марта по 5 апреля. В регионе на этот период будет максимально ограничена работа многих предприятий и организаций. Список субъектов, которым предписано остановить работу, уже озвучен.

Курган, Дарья Котова

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