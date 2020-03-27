Из-за СOVID-19 авиаторы меняют сетку полетов в Кургане: Nordwind взял тайм-аут, «ЮТэйр» сократился

Авиакомпания Nordwind («Северный Ветер») временно отменят полеты из Кургана. Как сообщил «Новому Дню» директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, авиакомпания отменила все курганские рейсы с 29 марта по 29 апреля.

На официальном сайте авиакомпании Nordwind размещено сообщение для пассажиров о порядке возврата средств за билеты. Напомним, с 1 февраля 2020 года в аэропорту Кургана был запущен ежедневный московский рейс с прилетом в Шереметьево. Рейсы обслуживала авиакомпания «Икар» на воздушных судах «Северного Ветра».

В Москву из Кургана также летает «ЮТэйр», но сейчас авиакомпания сократила количество вылетов до трех рейсов в неделю. Дмитрий Коваленко уточнил, что буквально за последние пару недель пассажирооборот в аэропорту Кургана снизился примерно на 15%.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.03.20

Курганские медики из-за COVID-19 готовят дополнительный инфекционный госпиталь. / В Курганской области составлен список тех, кому из-за коронавируса запрещено работать до 5 апреля. / В полпредстве назвали лучшие онлайн-курсы в УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»