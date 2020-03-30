В Курганской области из больницы выписали ребенка, переболевшего коронавирусом

В Кургане выздоровела девочка, у которой был подтвержден COVID-19. Об этом 30 марта сообщает региональный штаб.

Медики уже выписали из больницы девочку. Ранее в региональном департаменте здравоохранения уточняли, что болезнь протекала без клинических симптомов.

По данным на 30 марта заболевших коронавирусом в Курганской области нет. Первый и до этого момента единственный случай коронавируса был подтвержден 21 марта. Заболела юная жительница Кургана, вернувшаяся с родителями из Испании. Вся семья была госпитализирована в Курганскую областную инфекционную больницу.

Курган, Дарья Котова

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