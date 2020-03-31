В Кургане секс-скандал с участием депутата от КПРФ: силовики изучают пикантное видео

Полиции Кургана придется изучать пикантные видео с участием самого молодого депутата-коммуниста думы Кургана Максима Пивоварова. Информацию о роликах интимного содержания в УМВД передал сам депутат: он утверждает, что стал жертвой шантажистов. Максим Пивоваров рассказал «Новому Дню» свою историю, но мы выслушали и силовиков. Версии не совпадают.

В УМВД Кургана 9 марта поступило необычное заявление. К силовикам обратился депутат гордумы, член партии КПРФ 23-летний Максим Пивоваров. Он заявил, что неизвестные требуют от него достаточно крупную сумму денег, иначе шантажисты обнародуют компрометирующий Пивоварова видео-ролик интимного содержания.

Как пояснил «Новому Дню» Максим Пивоваров, 9 марта на него вышли неизвестные ему люди – мошенники. «Они прислали компромат на меня и потребовали денег. Там в разных форматах: и фото, и видео. И это подделка. Качество подделки паршивое, но обыватель может поверить, что это именно я», – сообщил депутат Пивоваров.

По словам депутата, он согласился заплатить. И даже перевел шантажистам требуемую сумму. «Но это исключительно для того, чтобы удерживать мошенников «на проводе» и чтобы у меня с ними осталась зафиксированная связь. В это время я уже ехал в полицию подавать заявление. Скрывать мне нечего», – добавил депутат.

В полиции подтверждают, что заявление от Пивоварова поступало. В полицейском главке сообщают, что сейчас проводится проверка фактов, изложенных заявителем.

Между тем, информированный источник «Нового Дня» в УМВД не исключает, что события развивались не так, как их описывает депутат гордумы.

По предварительной версии, Максим Пивоваров некоторое время переписывался в социальных сетях с девушкой. Онлайн беседы были фривольного содержания. Затем молодой человек отправил виртуальной подруге тот самый эротический «мини-фильм», зрителями которого сейчас должны стать еще и следователи.

Девушка огорошила молодого депутата своим ответом. Она написала, что ей нет 18-ти лет, и если Пивоваров не хочет проблем, то ему придется откупиться. Цена вопроса – 15 тысяч рублей. Герой ролика сначала так и сделал, но потом решил остановить шантажистку заявлением в полицию. Такую версию сообщают и некоторые СМИ.

Пивоваров данную версию отрицает и продолжает настаивать: все ложь и провокация. А причина атаки, уверен Пивоваров, связана с его политической активностью. Именно эту тему коммунист развил в последнем выпуске своего блога «Депутат Комсомолец».

Процессуальное решение силовики примут после проведения проверки. А в это время интимная история коммуниста напрягла депутатов городской думы Кургана. Начальнику УМВД по городу Кургану во вторник, 31 марта, поступило обращение от коллег Пивоварова. Они сообщают главе курганской полиции, что история уже получила огласку и это может сказаться на деловой репутации думы.

Курганские законотворцы уточняют, что комиссия планирует рассмотреть вопрос по соблюдению Пивоваровым правил депутатской этики. В связи с чем депутаты просят предоставить им информацию о том, какие процессуальные действия проводит полиция. Ожидается, что ответ из УМВД поступит в думу в ближайшие дни.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.03.20

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