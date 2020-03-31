В Кургане эксперты проверяют резиденцию губернатора, которую Богомолову помогали строить энергетики

Кабмин Курганской области намерен выставить на продажу часть имущественного комплекса губернаторской резиденции в Болдинцево, построенной с участием частного бизнеса 10 лет назад. Сейчас запускается процедура полной инвентаризации актива. Об этом сообщили в пресс-службе курганского губернатора, отвечая на запрос «Нового Дня».

По данным регионального департамента имущественных и земельных отношений, ведомство намерено провести аудит всех активов, входящих в структуру правительственной «дачи» в Болдинцево. Это непосредственно сама резиденция, которая используется как гостиница для высокопоставленных гостей, а также спорткомплекс.

Ранее такая работа не проводилась и инвентаризацией объекта никто не занимался. После экспертизы будет рассматриваться вопрос о продаже имущества. Предположительно, власти расстанутся с гостиничным комплексом в Болдинцево. Вопрос о продаже спорткомплекса пока не рассматривается.

Как подробно сообщал «Новый День», спорткомплекс на базе отдыха в Болдинцево, который считается правительственной резиденцией, задумали строить в 2007 году в бытность экс-губернатора Зауралья Олега Богомолова. В строительство объекта тогда вложилась частная структура – энергокомпания «СУЭНКО». Сейчас в собственности коммерсантов 53/182 долей в этом ФОКе.

В те годы Богомолов часто жил в резиденции и решил построить там ФОК, стоимостью 60 млн рублей. Энергетики взяли на себя расходы в сумме 20 млн рублей. Было заключено соглашение о строительстве, по которому небольшая доля гособъекта переходила в собственность соинвестора «СУЭНКО».

«Известно, что между Олегом Богомоловым и структурами бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые как раз и являются бенефициарами компании «СУЭНКО», всегда были хорошие отношения. Как раз в тот период состоялась экспансия активов указанных бизнесменов на рынок Курганской области. Энергетики получили под свой контроль практически весь коммунальный комплекс Зауралья – тепло, свет, воду. У аудиторов были вопросы к освоению средств на строительстве трубы к ТЭЦ, речь шла о двух миллиардах рублей. Так что 20 млн рублей в этом смысле – не такая уж и большая сумма», – рассуждает собеседник агентства.

Здание спорткомплекса в Болдинцево ввели в эксплуатацию в 2010 году. Оно находится в распоряжении ГБУ «Управление гостиничного хозяйства». Все расходы по содержанию комплекса, в том числе и коммунальные платежи, несёт эта правительственная структура.

Сейчас региональный кабмин рассматривает возможность выкупа доли энергетиков.

В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области в ответ на запрос агентства подтвердили, что в адрес «СУЭНКО» было направлено письмо с предложением выкупа доли в ФОКе. Там не смогли назвать ориентировочную цену выкупа, сообщив, что если решение будет принято, то потребуется оценка.

Напомним, бенефициаров «Корпорации СТС» – Артема Бикова и Алексея Боброва – можно назвать коммунальными монополистами Зауралья – им подконтрольны генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Все активы они получили в тот период, когда губернатором был Олег Богомолов. Тарифы бизнесменов называют самыми высокими в УрФО. Они повышают социальную напряженность, вымывают деньги из экономики и отпугивают инвесторов. Вадим Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для структур энергетиков. Правительство Курганской области приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе, а также рассматривает варианты по возвращению контроля над водопроводным хозяйством Кургана и ТЭЦ-1.

Курган, Дарья Котова

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