В Кургане за распространение в соцсетях фейка о коронавирусе оштрафовали мужчину

В Кургане за фейковые комментарии о коронавирусе оштрафован 30-летний житель областной столицы. Как сообщает 31 марта УМВД по Курганской области, сумма штрафа составила 30 тыс рублей. И это первый случай в Зауралье, когда распространителя недостоверной информации вызвали в суд.

В полицейском главке уточняют, что силовики выявили недостоверную информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе. Свой комментарий мужчина оставил в паблике «Инцидент Курган».

«В своих комментариях мужчина распространял заведомо недостоверную информацию, создавая угрозу общественной безопасности», – сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. По решению суда курганец заплатит штраф 30 тыс рублей. Мужчину судили за административное правонарушение «Злоупотребление свободой массовой информации».

Молодой человек по имени Руслан с помощью полицейских записал видео ролик, в котором уточнил, что 20 марта он разместил свой комментарий в паблике «Инцидент Курган». Когда он утверждал, что реальные сведения о количестве заболевших не соответствуют действительности, был уверен, что говорит правду. Курганец раскаялся и обратился к жителям области с просьбой: нужно пользоваться информацией только из достоверных источников.

Отметим, что наказание для жителя Кургана могло быть куда серьезнее. Накануне Госдума РФ утвердила поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. И за распространение ложной информации об угрозе коронавируса россиян будут наказывать. За фейковые новости авторы поправок предложили штрафовать россиян на сумму от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, либо ограничивать им свободу. Если распространение фейков повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то автору ложной информации грозит до трех лет лишения свободы. Если же в результате погиб человек, то лишение свободы предусматривается на срок до пяти лет.

В Курганской области по данным на 31 марта был зафиксирован один случай COVID-19. Как сообщал «Новый День», коронавирус был подтвержден у ребенка, который с родителями отдыхал в Европе. Семья вернулась из Испании 14 марта. В понедельник, 30 марта, девочку выписали из больницы.

Курган, Дарья Котова

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