Губернатор Шумков рассказал курганцам про введенный в регионе режим тотальной самоизоляции

Курганский губернатор Вадим Шумков прокомментировал сегодняшнее решение оперативного штаба о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции с 1 апреля. Глава региона на своей странице в «ВКонтакте» обратился к курганцам с большой просьбой оставаться дома в этот непростой для всех период, рассказал о новых ограничениях и попросил граждан максимально позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Как сообщал «Новый День», 31 марта на заседании оперативного штаба было принято решение о том, что Зауралье, как и большинство регионов РФ, из-за пандемии коронавируса переходит на режим тотальной изоляции. Ограничительные меры начнут действовать с завтрашнего дня – с 1 апреля. И продлятся до особого распоряжения.

«То есть каждый житель региона, который не ходит на работу, должен оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами, в больницу или в аптеку. Также можно выносить мусор, выгуливать домашних животных не дальше, чем в 100 метрах от дома. Специальных разрешений, пропусков и т.д. для указанных передвижений пока не понадобится. Но старайтесь носить с собой служебное удостоверение и паспорт, а также строго соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», – объяснил Шумков.

Полностью воздержаться от выхода на улицу рекомендовано пожилым людям. Продукты и лекарства пенсионерам доставят волонтёры или родственники. Заявку волонтерам можно оставить по бесплатному телефону 8-800-200-3411.

Запрет на прогулки касается и несовершеннолетних. Им нельзя появляться в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, в транспорте без сопровождения взрослых. Родители гуляющих без присмотра детей могут быть оштрафованы.

Важно: полностью регион закрыт и изолирован не будет. Как уточнил курганский губернатор, перекрыть трассы невозможно. «Поясню – такие серьезные меры в регионе, по территории которого проходит Транссиб и важнейшие федеральные трассы, требуют решения на федеральном уровне с введением особо режима. Мы – одна страна, и введение таких мер самостоятельно с разрывом сообщения весьма чревато не только перебоями с поставками жизненно важных грузов, потерей работы для тысяч людей, но и последствиями посерьёзнее. Потому двигаемся последовательно – не отставая, но и не перегибая палку», – уточнил глава Зауралья.

При этом в процессе согласования с Минтрансом находится вопрос о временной приостановке некоторых автобусных маршрутов внутри области, также могут быть отменены рейсы, связывающие Зауралье с регионами, где есть угроза распространения инфекции.

«Я прошу вас в этот период максимально позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Не принимайте гостей, не выходите на улицу без крайней необходимости, максимально сократите контакты с родственниками и друзьями, которые недавно вернулись в Курганскую область из других регионов. Информацию о таких гостях передавайте главврачам близлежащих больниц. Просто посидите дома, посмотрите фильм. Почитайте книгу. Это очень просто и очень важно сейчас для всех нас», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.03.20

В Кургане за распространение в соцсетях фейка о коронавирусе оштрафовали мужчину. / Оперативный штаб: в Курганской области вводится режим всеобщей самоизоляции. / Из-за налоговых каникул бюджет Зауралья потеряет 2 миллиарда рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»