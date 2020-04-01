В Кургане из-за коронавируса в центре города запретили парковку машин

В Кургане с 1 апреля и до особого распоряжения на центральных улицах города вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кургана, автомобили нельзя парковать на ул. Пушкина (участок от ул. Комсомольской до ул. Ленина), на ул. Гоголя (участок от ул. Ленина до ул. Володарского). В список попала и ул. Комсомольская (участок от ул. Пушкина до ул. Гоголя).

«Также остановка и стоянка транспорта будет запрещена на ул. Гоголя вдоль жилых домов №№53, 55, 55а, 61, 83. И на площадке перед кинотеатром «Россия» (ул. Володарского, 75)», – уточнили в городской администрации.

Запрет в мэрии Кургана объяснили так: с целью предупреждения возникновения и распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Как сообщал «Новый День», с 1 апреля Курганскя область переходит на режим всеобщей самоизоляции. Губернатор области Вадим Шумков 31 марта обратился к курганцам с просьбой отнестись серьезно к вводимым ограничениям.

«То есть каждый житель региона, который не ходит на работу, должен оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами, в больницу или в аптеку. Также можно выносить мусор, выгуливать домашних животных не дальше, чем в 100 метрах от дома. Специальных разрешений, пропусков и т.д. для указанных передвижений пока не понадобится. Но старайтесь носить с собой служебное удостоверение и паспорт, а также строго соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», – объяснил Шумков.

На улице без сопровождения взрослых не могут находиться несовершеннолетние. Пожилых людей просят не покидать в эти дни свои дома. Помощь пенсионерам будут оказывать волонтеры.

Вадим Шумков объяснил, что изолировать Зауралье от других регионов, перекрыв трассы, пока невозможно. «Поясню – такие серьезные меры в регионе, по территории которого проходит Транссиб и важнейшие федеральные трассы, требуют решения на федеральном уровне с введением особо режима. Мы – одна страна, и введение таких мер самостоятельно с разрывом сообщения весьма чревато не только перебоями с поставками жизненно важных грузов, потерей работы для тысяч людей, но и последствиями посерьёзнее. Потому двигаемся последовательно – не отставая, но и не перегибая палку», – уточнил глава Зауралья.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.03.20

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