В Кургане начались рейды по магазинам и кафе, которые должны закрыться до 5 апреля

Власти Кургана пообещали ежедневно проверять объекты торговли, которые из-за угрозы распространения COVID-19 должны были приостановить свою работу до 5 апреля. За день специалисты мэрии, Роспотребнадзора и гострудинспекции обоходят по 600-700 точек.

Многие торговые объекты должны были закрыться с 28 мрата. Основанием для запрета работать стали постановление правительства РФ и решение регионального оперативного штаба. «Если вопреки установленному запрету магазины, кафе и парикмахерские продолжают работать, владельцам выдаются рекомендации о приостановлении деятельности», – уточнили в пресс-службе мэрии Кургана.

Только 31 марта проверяющие, посетив 711 объектов оптовой и розничной торговли, 53 объекта общественного питания и 44 бытового обслуживания, выявили 25 нарушений. Предпринимателей, нарушивших запрет, проверят повторно.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля включительно решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Кургане приостановлена работа непродуктовых магазинов, кафе и развлекательных учреждений. С 1 апреля в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Это значит, что курганцы могут выходить на улицу только в особых случаях.

Курган, Дарья Котова

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