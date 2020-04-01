Курганских родителей временно освободили от платы за детский сад

В Курганской области родители, чьи дети из-за режима всеобщей самоизоляции находятся дома, освобождены от платы за детский сад. Нововведение вступает в силу с 1 апреля.

Решение регионального оперативного штаба об отмене родительской платы прокомментировал директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров. Он напомнил, что размер фиксированной платы самостоятельно устанавливает каждый муниципалитет региона.

Так, например, в Кургане эта сумма составляет 800 рублей в месяц, в Звериноголовском районе – 640 рублей, в Петуховском районе – 588 рублей.

«Эти деньги нужно было платить независимо от того, посещает ребенок дошкольное учреждение или нет. С сегодняшнего дня и до отмены режима повышенной готовности на территории Курганской области, если ребенок сидит дома, оплата за садик взиматься не будет, в том числе ее фиксированная часть», – пояснил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

От ежемесячной платы не освобождаются лишь те родители, чьи дети в эти дни посещают «дежурные группы», организованные в дошкольных учреждениях.

Андрей Кочеров напомнил, что депратамент образования и науки запустил горячую линию. Вопросы специалистам ведомства можно задать по телефону 8 (3522) 46-14-41.

Курган, Дарья Котова

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