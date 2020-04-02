Власти Курганской области создали «коронавирусный» штаб для бизнеса

Курган (Новый День, Дарья Котова) – В Курганской области создан Штаб по обеспечению устойчивого экономического развития в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля в ходе онлайн пресс-конференции сообщил заместитель курганского губернатора Владимир Архипов.

Заместитель губернатора Архипов уточнил, что работой штаба руководит глава Зауралья Вадим Шумков. Во вторник,1 апреля, состоялось первое заседание. На нем обсуждались варианты помощи компаниям и предпринимателям, которые больше других пострадают в период пандемии коронавируса.

Так, предприниматели могут расчитывать на выдачу инвестиционных микрозаймов до 5 миллионов рублей на срок до 5 лет под 0,1 % годовых. Также предусматривается отсрочка арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Курганской области. Кроме того, Сбербанк готов выдавать бизнес-сообществу беспроцентные кредиты на выплату заработной платы.

Налоговая служба подтвердила отмену выездных проверок. «Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса до 1 мая 2020 года», – уточнил Архипов. Поимо этого для компаний и индивидуальных предпринимателей смещен срок сдачи бухгалтерской отчетности, как и срок уплаты некоторых налогов.

Свою помощь пострадавшему бизнесу предлагает и региональная Торгово-промышленная палата. Данный орган может выдавать заключения о форс-мажоре, наступившем на территории Курганской области в условиях пандемии коронавируса. «Это позволит представителям бизнеса избежать штрафных санкций за невыполнение договорных условий», – отметил Архипов.

Что касается инвестиционных проектов, то существующие, а их более 200, реализуются в области в штатном режиме. «11 резидентов на территориях опережающего социального-экономического развития Курганской области в Катайске, Далматово и Варгашах продолжают работать. Индивидуальная программа социально-экономического развития нашего региона, утвержденная правительством РФ, реализуется в соответствии с разработанной для нее «дорожной картой»», – резюмировал заместитель губернатора.

Как сообщал «Новый День», налоговые каникулы, которые вводятся для предпринимателей из-за пандемии коронавируса, обойдутся бюджету Курганской области в 2 млрд рублей. Это выпадающие доходы, заявлял ранее курганский губернатор Вадим Шумков. Глава региона признался, что это ощутимо для области. «Честно скажу, что пока мы не знаем, как их {выпадающие доходы } замещать», – комментировал губернатор.







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