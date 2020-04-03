Второй пошел: в Кургане еще один мужчина оштрафован за фейк про коронавирус

В Кургане 27-летний мужчина заплатит штраф 30 тыс рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. Это второй случай в регионе, когда курганцев наказывают за тиражирование недостоверной информации.

Как сообщает УМВД по Курганской области, житель Кургана написал в соцсетях, что COVID-2019 не является опасной инфекцией. Автор высказывания призвал отменить «бессмысленные» меры карантина.

«Таким образом, гражданин распространил недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности», – уточнили в УМВД Зауралья. По решению суда курганец оштрафован на 30 тыс рублей. Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

В конце марта силовики сообщали о том, что за аналогичное правонарушение и тоже на 30 тыс рублей был оштрафован 30-летний житель Кургана. Свой комментарий мужчина оставил в паблике «Инцидент Курган». Он утверждал, что реальные сведения о количестве заболевших в регионе не соответствуют действительности.

Позднее молодой человек по имени Руслан с помощью полицейских записал видео ролик, в котором обратился к жителям области с просьбой: нужно пользоваться информацией только из достоверных источников.

Отметим, что наказание для жителя Кургана могло быть куда серьезнее. Госдума РФ утвердила поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. И за распространение ложной информации об угрозе коронавируса россиян будут наказывать. За фейковые новости авторы поправок предложили штрафовать россиян на сумму от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, либо ограничивать им свободу. Если распространение фейков повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то автору ложной информации грозит до трех лет лишения свободы. Если же в результате погиб человек, то лишение свободы предусматривается на срок до пяти лет.

В Курганской области по данным на 3 апреля был зафиксирован один случай COVID-19. Как сообщал «Новый День», коронавирус был подтвержден у ребенка, который с родителями отдыхал в Европе. Семья вернулась из Испании 14 марта. В понедельник, 30 марта, девочку выписали из больницы.

Курган, Дарья Котова

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