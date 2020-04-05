Губернатор Шумков поблагодарил медиков и попросил курганцев проявить характер

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм разместил пост, в котором обратился к кургацам и медицинским работникам. Первых в пандемию коронавируса он попросил проявить «курганский характер», вторых – искренне поблагодарил.

Пост Вадима Шумков появился после того, как в Курганской области был зарегистрирован второй случай коронавируса. Напомним, COVID-19 подтвердился у жительницы Москвы, которая прилетела в Курган повидаться с родственниками. О втором случае коронавируса глава региона также сообщил в социальных сетях, после чего получил массу комментариев. Жители региона просили закрыть область от тех, кто не имеет курганской прописки.

Вадим Шумков не первый раз благодарит работников медучреждений, которые находятся на «кронавирусной передовой». «Наши медики, им большое спасибо», – написал губернатор и разместил фильм о том, как изменилась жизнь врачей и медсестер: люди работают без выходных.

С достоинством пережить пандемию Шумков призывает и курганцев.

«Просьба понять: вирус не только в Москве, откуда продолжают летать рейсы во все соседние с нами крупные города, где также больше заболевших и где постоянно и временно живут и работают четверть жителей нашего региона, наших близких. Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит. Вирус еще и в головах. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее все вместе с ним справимся. Не пытайтесь найти крайних и не паникуйте. Это и есть настоящий курганский характер. Берегите себя и своих близких. Помогайте нам заботиться о вас» , – обратился к жителям Зауралья Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День, 3 апреля в Курагнкой области был зарегистрирован второй подтвержденный случай COVID-19. Коронавирус обнаружен у жительницы Москвы, она приехала в Курган к родственникам. Девушка находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно.Первый случай COVID-19 в Зауралье подтвердили у ребенка. Девочка с семьей в марте посетила Испанию. Юная пациентка уже выздоровела и 30 марта ее выписали из больницы.

Курган, Дарья Котова

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