В Курганской области для некоторых предприятий закончились каникулы

В Курганской области некоторым предприятиям с 6 по 12 апреля разрешили вернуться к работе. Об обновлении списка 6 апреля сообщает оперативный штаб региона.

Возобновить работу после недельных каникул могут химчистки, клининговые службы, автомойки, салоны ритуальных услуг, нотариусы и адвокатские конторы, которые принимают клиентов по предварительной записи. «Также в списке компании, которые занимаются строительством и проектированием зданий. Кроме того, открыться смогут организации, которые осуществляют производство, хранение и реализацию сельхозпродукции», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

В Зауралье, как и в других регионах РФ, с 28 марта по 5 апреля большинство структур, предприятий, организаций, торговых точек приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Президент Владимир Путин предложил продлить режим каникул до 30 апреля. Вместе с этим регионы могут в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории принимать решение о собственном режиме работы предприятий.

В Курганской области с 28 марта работали лишь больницы, аптеки, экстренные службы, госслужащие, предприятия с непрерывным циклом, а также торговые точки, торгующие товарами первой необходимости. Накануне губернатор Вадим Шумков анонсировал снятие части ограничений.

Курган, Дарья Котова

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