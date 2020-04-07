В лесах Курганской области ужесточат противопожарный режим

В Курганской области, где весной 2019 года произошла серия сильных лесных пожаров, ужесточается противопожарный режим. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона в своем аккаунте в Инстаграм пообещал, что въезды в леса будут патрулироваться.

«Главы местных поселений совместно с лесниками и МЧС будут обязаны патрулировать ряд входов и въездов на все время запрета, так как есть граждане, на которых уговоры не действуют, и руки к спичкам тянутся раньше, чем включаются мозги. Уже есть прецедент в одном из районов: несколько дней назад гражданин совершил несколько поджогов в разных местах. На ликвидацию выехало большое количество техники и людей. Сейчас со злоумышленником работают дознователи и сотрудники МЧС», – обратился к курганцам губернатор.

Он также попросил относиться к противопожарным требованиям серьезно. «Времена, когда мы бросали мусор повсюду и считали, что его обязан убирать кто-то другой, поджигали траву или лес, уповая на авось, прошли», – добавил Шумков.

Как сообщал «Новый День», в Кургане и Курганской области уже официально объявлен противопожарный режим. Ранее Вадим Шумков издал постановление об утверждении перечня территорий, подверженных угрозе лесных пожаров.

В постановлении губернатора Курганской области указаны 15 территорий, общее количество населенных пунктов – 57. Особое место в списке занимает Кетовский район, где от лесных пожаров могут пострадать 19 сел и поселков, включая село Кетово. В список также включен Курган.

Напомним, в мае 2019 года Зауралье пострадало от серии очень сильных лесных пожаров. Справиться с бедствием региону, в том числе, помогали военные, привлекалась авиация Центрального военного округа.

Во время действия противопожарногорежима запрещается посещать городские леса, под запретом сжигание мусора и травы.

Курган, Дарья Котова

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