В Зауралье шквалистый ветер сносит крыши, переворачивает остановки, в домах нет света

Курган (Новый День, Дарья Котова)– Курганские власти экстренно созвали оперативный штаб в связи с погодными условиями. Сейчас в регионе порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Ситуацию осложняют метель и снегопад.

Информацию о том, что в правительстве Курганской области сейчас заседает оперативный штаб, «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе облправительства. Уточняются данные о коммунальных авариях, в том числе, без света осталось большое количество домов в 65 населенных пунктах.

Как сообщал «Новый День», информация о штормовом предупреждении была размещена 6 апреля на сайте управления МЧС. Сегодня из-за непогоды были закрыты дороги регионального или межмуниципального значения. «Сильный ветер, выпадение большого количества осадков в виде снега, образования зимней скользкости может привести к реальной угрозе безопасности дорожного движения», – объяснили в автоинспекции Зауралья.

В социальных сетях жители Кургана и области в режиме нон-стоп выкладывают фото и видео, подтверждающие разгул стихии. Ветер сносит крыши. В Каргаполье сдуло остановку. Помимо этого не выдерживают деревья: в Кургане на ул. М. Горького с корнем вырвана ель. И это не единичный случай.

В областном кабмине, в ГИБДД и МЧС курганцев просят соблюдать осторожность, призывают отказаться от поездок. Также рекомендовано не выходить из дома.

Курган. Другие новости 07.04.20

В лесах Курганской области ужесточат противопожарный режим. / В Курганской области из-за шквалистого ветра и снегопада парализовано движение. / Сбежать от вируса в деревню: курганцам напомнили про «сельские» программы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»