Губернатор Шумков выступил с экстренным заявлением из-за стихии в Зауралье

Ситуация в Курганской области, где бушует стихия, остается серьезной. Губернатор Вадим Шумков координирует работу оперативного штаба по ликвидации природного бедствия. Ежечасно к главе региона поступают сведения из территорий о текущей ситуации по авариям на объектах жизнеобеспечения и восстановительных работах. О том, что предпринимают оперативные службы и том, что сейчас происходит в области, Шумков сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

«По ситуации с апрельской метелью. Правительством области днем совместно с управлением МЧС создан оперативный штаб для координации всех видов аварийно-восстановительных работ на территории региона», – обратился к курганцам Шумков.

Он подчеркнул, что ситуация непростая. К шквалистому ветру до 25 метров в секунду, который срывает крыши, присоединился снег. «Он выпал везде, сразу и в огромном объеме, практически за всю зиму», – отметил Шумков.

На дорогах работает техника. Дорожникам дано задание работать по магистралям, наиболее важным направлениям. Потом снегоуборочные машины сместятся на второстепенные направления.

«Кроме того, на 19:00 в 92 муниципалитетах одновременно возникли перебои с подачей электроэнергии из-за обрывов проводов… В отдельных местах повреждена линия ЛЭП, что также затрудняет работу», – добавил Шумков.

Электроснабжение одномоментно восстанавливают 108 ремонтных бригад, это 414 человек. В 16 населенных пунктах аварии устранены.

Губернатор Шумков просит курганцев оставаться дома и не рисковать.

Как сообщал «Новый День», штормовое предупреждение, объявленное 6 апреля, не снимается, а усиливается. Ночью 8 апреля в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Также продолжится метель. В региональном гидрометцентре предупреждают, что ветер может даже усилиться до 30 метров в секунду. Циклон пройдет через Курган 8 апреля. Об этом предупреждают оперативные службы и региональный гидрометцентр.

В социальных сетях десятки видео роликов и фотографий, в которых курганцы рассказывают про разгул стихии. Люди в шоке и сообщают о том, что ветер срывает кровлю домов, вырывает ограждения балконов, переворачивает остановочные павильоны, валит деревья. Так, в центре Кургана с корнем вырвана ель. И это не единичный случай.

Сегодня из-за непогоды также были закрыты дороги регионального или межмуниципального значения. Автомобилистов в ГИБДД Кургана и Курганской области настоятельно просят отказаться от поездок.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.04.20

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