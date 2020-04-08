На трассе «Иртыш» после снежного бурана восстановлено движение

На трассе «Иртыш» с 5 часов утра восстановлено движение. Об этом сообщает ГИБДД Курганской области. Временное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта, введенное из-за «курганского Армагеддона», снято.

«В связи с улучшением погодных условий с 05 часов 20 минут 8 апреля движение всех транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с км 125+000 по км 396+000, подъезд к г. Тюмень с км 0+000 по км 91+462, Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Ишим с км 396+480 по км 479+616, Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган с км 280+000 по км 356+282, а также на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, возобновлено. Полицейские выражают благодарность зауральцам за понимание, желают безопасных дорог и взаимовежливых участников движения!», – сообщает региональная ГИБДД.

Как сообщал «Новый День», 7 апреля из-за сильного бурана движение на федральной трассе было ограничено. В том числе пришлось закрывать дороги регионального и межмуниципального значения. Ограничительные меры были связаны с сильным ветром, большим количеством осадков, что, по оценке автоинспекции, могло привести к реальной угрозе безопасности дорожного движения.

В среду, 8 апреля, губернатор Курганской области Вадим Шумков, оценивая последствия бурана, поблагодарил всех, кто помогал людям, попавшим в беду. «Всю ночь сотрудники МЧС, автоинспекторы, сотрудники областного правительства, подрядные организации на федеральной трассе «Иртыш» растаскивали три затора: в снежный плен попали несколько сотен машин. Людей эвакуировали и вывозили на спецтехнике», – написал в своем Инстаграм Шумков. При этом глава региона отметил «неспортивное поведение» водителей фур.

«Неспортивное поведение проявили водители транзитных грузовых автомобилей, устроившие неуместные «гонки» с последствиями в буран на федеральной трассе. Из-за этого и возникли многокилометровые заторы. В пробках в непогоду оказались многие семьи. С этим будем разбираться отдельно», – написал в Инстаграм Шумков.

В ГИБДД Курганской области сообщают о ДТП с участием грузовиков. Авария произошла в Лебяжьевском районе. Водитель фуры Scania ехал в сторону Омска и при сильном боковом ветре не справился с управлением, столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал во встречном направлении. Водитель Scania был доставлен в Лебяжьевскую центральную районную больницу.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.04.20

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