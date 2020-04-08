Курганский аэропорт прекращает работу: все рейсы отменяются

Аэропорт Кургана в четверг, 9 апреля, прекращает свою работу. Все регулярные рейсы отменяются до 30 апреля включительно. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Здание аэровокзала будет закрыто.

По предварительным данным, с 1 мая полеты возобновятся. Авиакомпания «ЮТэйр», как раньше, начнет летать из Кургана в Москву ежедневно. Второй перевозчик намерен выполнять четыре рейса в неделю – понедельник, среда, пятница, воскресенье. Также будут восстановлены рейсы в Сургут и Ханты-Мансийск.

Ранее авиакомпания Nordwind («Северный Ветер») заявила о временной отмене полетов из Кургана. Как уточнял тогда директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, авиакомпания отменила все курганские рейсы с 29 марта по 29 апреля.

Напомним, до февраля единственный московский рейс Курган-Москва-Курган выполняла авиакомпания «ЮТейр». С 1 февраля 2020 года в аэропорту Кургана был запущен второй ежедневный московский рейс с прилетом в Шереметьево. Рейсы обслуживала авиакомпания «Икар» на воздушных судах «Северного Ветра».

Дмитрий Коваленко уточнил, что буквально за последние пару недель пассажирооборот в аэропорту Кургана снизился примерно на 15%.

Курган, Дарья Котова

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